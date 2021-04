Rozbierana sesja zdjęciowa na balkonie? W Dubaju trafia się za to do aresztu

Nagranie nagiej sesji zdjęciowej trafiło do sieci w sobotę 3 marca. Widać na nim grupę kobiet, prezentujących swoje ciała na widocznym z ulicy balkonie. Miejscowe prawo (bazujące na regułach szariatu) tego typu czyny uznaje za przestępstwo. W związku z tym do aresztu trafiło 11 obywatelek Ukrainy i jeden Rosjanin, pomysłodawca sesji. Kobietom za „publiczny bezwstyd” grożą kary do sześciu miesięcy więzienia i około tysiąca funtów grzywny. Mężczyzna może spędzić za kratami nawet 18 miesięcy.

Prawo Emiratów nie zna wyjątków dla turystów

Policja w Dubaju ostrzega, że każdy, kto publikuje pornograficzne treści lub jakiekolwiek materiały mogące „urazić moralność publiczną”, musi liczyć się z karami grzywny lub więzienia. „Tego typu nieakceptowalne zachowania nie są odwzorowaniem naszych wartości i etyki społeczeństwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich” – czytamy w oświadczeniu służb. Jednocześnie przypomina się, że zasady dotyczące obyczajnego zachowania stosowane są także do osób przybywających do ZEA, również turystów.

