Kociak o adekwatnym imieniu Dziadek stał się hitem internetu. Zrozumiecie, jak zobaczycie

Jeżeli kilkutygodniowy kociak dostaje imię „Dziadek”, to jest to dla nas znak, że być może warto się tą sprawą zainteresować dla naszych czytelników. Rzut oka na zdjęcia tego słodziaka wystarczył, by mieć pewność – to będzie bohater internetu.

Coś nam się wydaje, że tak dziwnego i jednocześnie słodkiego zwierzaka już w tym miesiącu nie zobaczymy. A może i w całym półroczu – kto wie? Dziadek, a w oryginale „Grandpa the kitten" podbił nasze serca i jesteśmy pewni, że skradnie i wasze. To przygarnięty przez parę dobrych ludzi koteczek, którego znaleziono na ulicy. Dziadek urodził się z rozszczepem podniebienia i skręconymi tylnymi nogami. Oglądający go po raz pierwszy weterynarz zasugerował eutanazję. Właściciele zwierzaka postanowili jednak powalczyć o życie malca, a i kociak okazał się silniejszy, niż pierwotnie zakładano. Z wielkim zapałem przykładał się do jedzenia, więc po krótkim czasie nabrał odpowiedniej masy. Zwierzakiem w końcu zaopiekowali się aktywiści ze Stray Cat Alliance. Nazwali go „Dziadkiem" albo „Dziaduniem" i postanowili uczynić gwiazdą mediów społecznościowych. Mają nadzieję, że po odpowiedniej rehabilitacji będzie chodził o własnych siłach. Nadal nie ma dużej szansy na dożycie sędziwego wieku, ale masaże, długie drzemki i opieka specjalistów dają nadzieję, że dane mu dni przeżyje w komfortowych warunkach.

Dziadek, koci młodzieniec o wyglądzie starca Galeria: