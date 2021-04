Przeterminowany napój pomarańczowy zabił w Nigerii 10 osób. Setki innych przebywają w szpitalach

W ponad 200-milionowej Nigerii ruszyło śledztwo w sprawie zgonów spowodowanych przez spożycie przeterminowanego napoju. Mowa o co najmniej 10 ofiarach śmiertelnych i kilku setkach osób w szpitalach na terenie północnego stanu Kano. Wszystkich chorych łączy to, że zalali wodą i wypili napój w proszku o smaku pomarańczowym.

Pierwsze wnioski ze śledztwa mówią o tym, że produkt był przeterminowany. Komisarz ds. zdrowia stanu Kano dr Amin Ibrahim Tsanyawa mówił o spożyciu „przeterminowanych lub niespełniających norm saszetek z napojami”. Podał też dane dotyczące pacjentów: mowa o 400 przypadkach zachorowań i 50 osobach dializowanych. Wśród objawów najczęściej wymienia się wymioty, biegunkę i krew w moczu. Nierzadkie są też zawroty głowy.

Apel rządu o sprawdzanie terminów

Śmiercionośny napój to towar lokalnej produkcji, sprzedawany w sklepach lub na straganach. Urzędnicy nie wskazali jeszcze na jednego producenta, ale doszło już do aresztowań za sprzedaż produktów po terminie ważności. Innym tropem sprawdzanym przez władze jest zanieczyszczona woda. Zwrócono się też do obywateli, aby dokładnie sprawdzali daty ważności.

