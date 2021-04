26-latka potrafiła zjeść 10 tys. kalorii. Pokazuje, jak zrzuciła ponad 90 kilogramów

W 2016 roku pochodząca z Tomah w stanie Wisconsin Kristen osiągnęła wagę blisko 160 kilogramów. Kobieta kompulsywnie objadała się. Jak przyznaje, potrafiła w ciągu dnia zjeść nawet 10 tys. kalorii. – Codziennie zjadałam całe paczki chipsów i ciastek – relacjonuje teraz. – Jak ognia unikałam zdrowego jedzenia. Na śniadanie jadłam z pół opakowania płatków śniadaniowych, do tego cztery tosty z masłem orzechowym i dżemem – wspomina swoje dawne posiłki.

Jak przyznaje, notorycznie objadała się nie tylko słodyczami, ale też fast-foodami. Ponieważ zajadała swoje problemy, bez znaczenia było dla niej, co tak naprawdę je. – Jeśli masz zaburzenia z napadami objadania się, możesz pochłonąć niewyobrażalne ilości jedzenia. Im większy jest posiłek, tym lepiej. Jakość? To bez znaczenia – wspomina kobieta.

Metamorfoza Kristen

W momencie, gdy na jej wadze do 160 kilogramów skończyła się skala, kobieta postanowiła, że pora wziąć się za siebie. Kristen przeszła na niskokaloryczną dietę i zaczęła wprowadzać lekkie ćwiczenia. – Jadłam tony owoców, warzyw i protein. Do tego robiłam dużo ćwiczeń cardio – wspomina. Do 2018 roku udało się jej dobić do wymarzonej wagi 70 kilogramów. Po gwałtownym zrzuceniu 95 kilogramów jej ciało nie wyglądało jednak tak, jak to sobie wymarzyła. Trudno było też wytrzymać jej na restrykcyjnej diecie i wkrótce zaczęła tyć.

Jak udało się utrzymać wagę?

Na tym etapie uznała, że nie może stracić tego, co już udało się jej osiągnąć. Postanowiła przejść na bardziej zrównoważoną dietę – zaczęła nieco więcej jeść i mniej obsesyjnie ćwiczyć. – Wróciłam do swojej wymarzonej wagi około 70 kilogramów, ale dodałam do tego masę mięśniową – relacjonuje teraz Kristen. 30-latka co najmniej 4-5 razy w tygodniu chodzi na siłownię, a trzy dni w tygodniu uprawia jogę. Dziennie spożywa od 1800 do 2000 kalorii. Na Instagramie dzieli się swoimi doświadczeniami i motywuje inne osoby do zdrowej zmiany stylu życia.

