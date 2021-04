Zbiórka na pogorzelców okazała się oszustwem. 33-latek wyłudził 54 tys. zł

Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Szczecina może organizować fałszywe zbiórki pieniędzy na cele charytatywne. 33-letni mężczyzna miał wyszukiwać prawdziwe zbiórki pieniędzy, między innymi na chore dzieci, a następnie kopiować materiały i wykorzystywać je do tworzenia własnych stron internetowych, na których ogłaszał fałszywe kwesty. Mężczyzna działał bardzo profesjonalnie, uniemożliwiając odróżnienie kopii od oryginalnych akcji.

Stołeczni policjanci ustalili, że od marca do kwietnia tego roku mężczyzna założył w internecie fikcyjną zbiórkę charytatywną, z której pieniądze miały rzekomo trafić do rodziny poszkodowanej w pożarze z marca 2021 r. w województwie zachodniopomorskim. 33-latek mailowo rozsyłał prośby o wpłacanie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy. W ten sposób dotarł do osób, które chciały pomóc poszkodowanej rodzinie i wpłaciły na konto w sumie ponad 54 tysiące złotych, nie zdając sobie sprawy, że przekazują pieniądze oszustowi.

Fałszywe zbiórki stałym źródłem utrzymania

Policjanci współpracując z CERT Polska ustalili też, że nie była to jedyna fałszywa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez 33-latka. Jak się okazało, w latach 2019-2021 mężczyzna założył 19 podobnych zbiórek, z których uczynił sobie stałe źródło utrzymania. W powyższych przestępstwach śledczy naliczyli kilkaset pokrzywdzonych osób.

Sprawa jest rozwojowa, zarzutów może być więcej

Mężczyzna w tej jednej sprawie usłyszał już zarzut oszustwa i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze podkreślają że sprawa ma charakter rozwojowy. W najbliższym czasie zatrzymany usłyszy kolejne zarzuty.

