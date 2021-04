Ciało Polaka odnaleziono w angielskim lesie. O zabójstwo oskarżono sześcioro rodaków

Szóstka oskarżonych w wieku od 27 do 46 lat usłyszała oficjalnie zarzut zabójstwa Tomasza D. Na ciało Polaka natrafiono 12 kwietnia w lesie na terenie Flatts Lane. 21 kwietnia policja z hrabstwa Cleveland w północnej Anglii przekazała, że wszyscy aresztowani w tej sprawie to również Polacy. Pięcioro z nich mieszka w Middlesbrough, jeden z mężczyzn w Kingston upon Hull.

Rozprawa dopiero w przyszłym roku

We wtorek 27 kwietnia sąd w Middlesbrough przeprowadził wstępną rozprawę, na której wyznaczył termin rozpoczęcia właściwego procesu na 11 stycznia przyszłego roku. Postanowił też, że do momentu kolejnego posiedzenia technicznego – czyli do 24 maja – wszyscy oskarżeni w tej sprawie pozostaną w areszcie.

Co ustalono do tej pory w śledztwie?

Policja podejrzewa, że zamordowany Polak nie był przypadkową ofiarą. Śledczy przypuszczają, że mógł on zostać zabity na długo przed odnalezieniem zwłok, bo nawet w połowie marca. Tomasz D. mieszkał w Wielkiej Brytanii od 20 lat. Miał rodzinę zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Osierocił jedno dziecko.

