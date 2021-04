Zmarł Juan Joya Borja. Jego śmiech poznał cały świat

Borja, znany też jako „El Risitas”, zmarł w Sewilli, w szpitalu Virgen del Rocío, gdzie trafił 28 kwietnia. Wcześniej, od września ubiegłego roku, przebywał w Hospital de la Caridad de Sevilla. To tam jakiś czas temu z powodu cukrzycy lekarze musieli amputować mu nogę. Wydawało się jednak, że komik dochodzi do siebie i będzie mógł wrócić do domu. „Diario de Sevilla” pisało, że w ostatnim czasie aktor przeszedł jednak pilną operację spowodowaną powikłaniami naczyniowymi.

Słynne nagranie z zaraźliwym śmiechem

Borja jeszcze przed wiralowym filmikiem ze swoim śmiechem był popularnym hiszpańskim aktorem i komikiem. Światową sławę zyskał oczywiście dzięki nagraniu z czerwca 2007 roku, pochodzącym z programu Jesúsa Quintero Ratones Coloraos. Jeżeli nie wiecie, o czym wtedy opowiadał, zaśmiewając się do rozpuku, to już wyjaśniamy. Otóż jego rozbawienie wywołała opowieść o pozostawieniu w oceanie brudnych patelni, by namoczyły się przed umyciem. Kolejnego dnia zabrał je jednak odpływ, więc sprytny plan spalił na panewce, a nam pozostawił niezapomniane nagranie.

