Zaginęła 15-letnia Martyna. W poniedziałek wyszła z domu na praktyki

Komenda Miejska Policji we Włocławku prowadzi poszukiwania zaginionej Martyny Lewandowskiej. 15-latka w poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku około godziny 8 miała stawić się na praktykach zawodowych przy ulicy Olszowej we Włocławku. Nie dotarła jednak na miejsce, nie wróciła też do domu, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis zaginionej

Włocławska policja zamieściła na swojej stronie internetowej rysopis poszukiwanej nastolatki. Zaginiona ma 164 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy ciemne blond, w chwili obecnej długości do ramion. W dniu zaginięcia ubrana była w kurtkę krótką pikowaną koloru jasno-niebieskiego, spodnie koloru siwego, buty koloru czarno-pomarańczowego.

Kontakt z policją

Ktokolwiek zna miejsce pobytu zaginionej lub widział ją po dniu zaginięcia, proszony jest o kontakt osobisty lub telefoniczny z tutejszą jednostką Policji numery telefoniczne 47 753 50 25, 47 753 52 51 lub numerem alarmowym 112.

