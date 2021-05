Azalia japońska: królewski krzew, który ozdobi każdy ogród

Azalia japońska to przepiękny krzew, który stanowi ozdobę każdego ogrodu. Wyróżnia się bujnie kwitnącymi kwiatami w wielu kolorach. Warto go posadzić w ogrodzie, choćby po to, by zapewnić sobie przyjemny kącik do wypoczynku.

Azalia japońska – co to za roślina?

Azalia japońska (wł. Rhododendron japonicum) to dalekowschodni krzew z rodziny Rhododendronów. W Europie pojawił się późno, dopiero w połowie XIX wieku.

Należy on do karłowatych i najczęściej osiąga 30 cm wysokości. Rośnie bardzo powoli, dlatego dobrze jest sadzić go w grupach, by stworzyć kępę kolorowych kwiatów. Nadaje się także do donic. Istnieją jednak odmiany, które osiągają nawet 2 metry wysokości i mogą stworzyć piękny żywopłot z kolorowych kwiatów.

Azalia japońska kwitnie na początku maja przez okres 2-3 tygodni. Roślina ma zimozielone liście.

Uprawa azalii

Aby roślina się przyjęła i zakwitła, potrzebuje określonego podłoża. Azalie należy sadzić w glebie, która ma poziom kwasowości 3,5-4,5 pH. Jest to konieczne, dlatego warto zakupić odpowiednie podłoże w sklepie ogrodniczym. Dzięki temu roślina będzie lepiej przyswajać składniki odżywcze.

Wymaga również podsypania korą oraz nawożenia kwaśnymi preparatami, które są przeznaczone do azalii i różaneczników. W ich składzie powinien m.in. znaleźć się fosfor.

Sadzenie rośliny

Przy sadzeniu krzewu trzeba zadbać o odpowiednie nawodnienie. Dobrze jest trzymać krzew w wiaderku z wodą przynajmniej 30 minut przed tym, zanim wsadzimy go do gruntu. Chyba że kupiliśmy krzew w sklepie ogrodniczym, w którym był on trzymany w wodzie, wtedy nie musimy już tego robić. Warto przed posadzeniem sprawdzić stan korzeni (czy są suche czy mokre).

Stanowisko do posadzenia azalii trzeba dobrze przygotować. Krzewy te lubią półcień. Dobrze jest wybierać na nasadzenia miejsca lekko zacienione i osłonięte od wiatru. Na stanowiskach, które są mocno nasłonecznione, konieczne może być częste podlewanie, by zapewnić roślinie odpowiedni poziom wody.

Zanim wsadzimy roślinę do gruntu, powinniśmy wykopać szeroki dół o średnicy około 100 cm i wyłożyć go torfem, nawozem zakwaszającym oraz korą. Podsypanie korą jest też istotne już po wsadzeniu rośliny. Dzięki temu woda nie będzie parować, a azalia będzie lepiej nawodniona.

Pielęgnacja azalii

Krzew ozdobi każdy ogród, ale nie należy do najłatwiejszych w utrzymaniu. Warto jednak poświęcić mu trochę czasu i uwagi, a odwdzięczy się bujnymi i pięknymi kwiatami.

Przede wszystkim konieczne jest regularne nawożenie gleby. Krzewy te lubią kwaśne nawozy, warto więc podsypywać je taką mieszanką. Dobrze jest zacząć to robić na początku wegetacji, dzięki czemu azalie będą miały dużo kwiatów.

Konieczne jest też nawożenie na koniec lata, co pozwoli zawiązać pędy na przyszły sezon.

Zabezpieczenie przed mrozem

Azalie są delikatne i wymagają zabezpieczenia przed zimą. Trzeba okryć je agrowłókniną lub cieniówką, co ochroni ją przed wiatrem i mrozem. Co ważne, nie wolno zapominać o podlewaniu ich w czasie zimy, żeby nie wyschły. Pozwoli to im zadbać o odpowiednie nawodnienie i ochroni korzenie przed szkodliwym działaniem mrozu.

Odmiany krzewów

Jest wiele odmian azalii. Różnią się nie tylko wysokością, ale również rodzajem kwiatów.

Azalia japońska Eisprinzessin – to odmiana, która kwitnie na biało i osiąga 30 cm wysokości

Azalia japońska Maruschka – kwitnie na czerwono i osiąga 40 cm wysokości



Azalia japońska Babuschka – kwitnie na różowo i również należy do krzewów karłowatych



Azalia japońska Kermesina – kwitnie na czerwono i osiąga 100 cm wysokości



Azalia na skołatane nerwy

W czasie pandemii zainteresowanie ogrodnictwem znacznie się zwiększyło. Chętniej nie tylko sadzimy zioła, które wykorzystujemy, by poprawić odporność organizmu, ale również krzewy i kwiaty.

Pielęgnacja roślin przynosi nam spokój psychiczny, koi nerwy i pozwala oderwać się od codzienności. Umożliwia również tworzenie planów na przyszłość, co w dobie niepewności jutra dobrze działa na psychikę. Rośliny potrzebują odpowiednich zabiegów, by zakwitnąć i cieszyć oczy, a te trzeba rozłożyć w czasie. Z tego względu warto posadzić azalie i inne krzewy w swoim przydomowym ogródku.

Czytaj też:

Świat roślin – porady dla początkujących