Potężna bójka na lotnisku. Kilkadziesiąt walczących osób na nagraniach, polała się krew

Do masowej bijatyki na lotnisku Luton w pobliżu Londynu doszło w piątek 14 maja około ósmej rano. Bójka zaczęła się w strefie wolnocłowej w poczekalni dla pasażerów oczekujących na wejście do samolotu, już po kontroli bezpieczeństwa. Nie wiadomo, co do doprowadziło do brutalnych scen.

Jak informuje BBC, w zdarzeniu zostały ranne cztery osoby, z czego trzy usiały zostać odwiezione do szpitala. Aresztowano 17 uczestników zdarzenia.

– Jesteśmy wstrząśnięci i zasmuceni tym odosobnionym incydentem. Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec przemocy i nadal pomagamy policji w prowadzeniu dochodzenia. Chcielibyśmy szczerze przeprosić wszystkich pasażerów, których ten incydent dotknął – oświadczył rzecznik lotniska.

Nagrania z bójki w sieci

W internecie pojawiły się nagrania przedstawiające zdarzenie. Widać na nich kilkadziesiąt walczących osób. Część z nich do walki używa walizek. Osoby na nagraniach kopią kogoś i przeskakują przez siedzenia. Na podłodze widać ślady krwi.

twitter

Słychać na nich krzyki osób, które próbują uspokoić walczących. Wśród głosów zarejestrowanych na nagraniach można usłyszeć także język polski. W czasie, w którym doszło do incydentu, zaplanowany był jeden lot do Polski - połączenie Wizz Air do Warszawy.

Czytaj też:

LOT zawiesza połączenia do Tel Awiwu. Powodem eskalacja konfliktu w Izraelu i Strefie Gazy