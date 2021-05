Gwałt na 12-letniej Anastazji wstrząsnął Rosją. Sprawcę zabójstwa schwytano

Tragedia dotknęła mieszkańców wsi Bolszoje Kozino w regionie Niżnego Nowogrodu. Zaczęło się od zgłoszenia zaniepokojonych rodziców, których córka nie wróciła do domu po lekcjach. Niestety, po krótkich poszukiwaniach ciało 12-letniej Anastazji odnaleziono w pobliskim lesie. Sekcja zwłok potwierdziła najgorsze przypuszczenia – dziecko zostało zgwałcone i brutalnie zamordowane przy użyciu noża.

Sprawca wpadł w ręce policji kolejnego dnia. Okazało się, że był to 49-letni Siergiej Matuszin, recydywista z Regionu Powołżańskiego. Mężczyznę karano wcześniej za gwałty i inne przestępstwa seksualne na nieletnich, w więzieniach spędził 21 lat. Zidentyfikowano go dzięki nagraniom monitoringu. Do wsi Anastazji przyjechał pociągiem i kręcił się w okolicy od 12 maja.

Gubernator Niżnego Nowogrodu składa kondolencje

Gubertnator Niżnego Nowogrodu wyraził nadzieję, że miejscowe organy ścigania zareagują „tak ostro i szybko, jak to możliwe”. Podkreślał, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich zbrodni. Złożył kondolencje rodzinie i zapewnił, że władze regionu gotowe są udzielić bliskim zabitej wszelkiej pomocy: psychologicznej i materialnej. Rodzina nastolatki miała już otrzymać pieniądze na pogrzeb córki.

