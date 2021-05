Miała tylko „produkować” szczeniaki, aż zachorowała i nie mogła chodzić. Wtedy jej życie się odmieniło

„Zamiast kupować życie, lepiej jest jedno ocalić” - ta myśl przyświecała Silvii Rayssie, kiedy postanowiła zaopiekować się niepełnosprawną suczką Mayą. Nie było to łatwe. Kobieta o złotym sercu po raz pierwszy usłyszała o potrzebującym psiaku, kiedy zapadała decyzja o uśpieniu czworonoga. Również pierwsze spotkanie nie dawało nadziei. Silvia ujrzała wówczas Mayę pijącą własną urynę i jedzącą własne odchody. Zwierzę nie miało władzy w tylnych łapach i nie kontrolowało czynności fizjologicznych.

Nielegalna hodowla psów

Do tak okropnego stanu suczkę Mayę doprowadzili organizatorzy nielegalnego biznesu, polegającego na masowym rozmnażaniu rasowych psów i sprzedawaniu ich po niższej niż rynkowa cenie. Maya to syberyjski husky, a więc jej potomstwo cieszyło się dużym wzięciem. Psa zmuszano do nieustannego rodzenia kolejnych szczeniąt, a gdy zaczęła chorować, chciano pozbyć się jej przy użyciu trutki na szczury. Na szczęście zgłosiła się po nią Silvia.

Pięć lat później

Od tamtego czasu minęło długich pięć lat. Obecnie Maya jest gwiazdą Instagrama i praktycznie na każdym zdjęciu wygląda przeszczęśliwie. Może poruszać się dzięki specjalnej konstrukcji, wykonanej na zamówienie. Psiak biega przy pomocy dwóch dużych kół, zamontowanych na specjalnym wózku dla psiego inwalidy. Fotografie szczęśliwego husky możecie zobaczyć w naszej galerii oraz na profilu psa na Instagramie.

