Tlenek etylenu w chińskiej przyprawie. Ostrzeżenie GIS

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o prowadzonym przez firmę Heuschen & Schrouff Oriental Food wycofaniu jednej partii przypraw z powodu wykrycia tlenku etylenu” – czytamy w komunikacie GIS.

Produkt, o którym mowa to Chińska Przyprawa Pięć Smaków 400 g LOBO z datą minimalnej trwałości do 20 sierpnia 2021 roku. Krajem pochodzenia przyprawy jest Tajlandia.

Tlenek etylenu szkodliwy i zakazany w UE

Tlenek etylenu, który wykryto w partii produktu, to substancja szkodliwa dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolone. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu w Polsce i zalecają konsumentom, by nie spożywali produktu, o którym mowa.

