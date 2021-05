Śmierć Sebastiana z Katowic. „GW”: Mężczyzna twierdzi, że porwał 11-latka „przez pomyłkę”

W niedzielę 23 maja poszukiwania 11-letniego Sebastiana z Katowic zakończyły się tragicznym finałem. Ciało chłopca znaleziono ukryte przy garażach w okolicy ul. Mysłowickiej w dzielnicy Niwka. W sprawie zatrzymano 41-letniego mężczyznę.

Jak informuje katowicka „Gazeta Wyborcza”, jeszcze w poniedziałek 41-letni Tomasz M. optyk z Sosnowca ma usłyszeć zarzuty w związku ze śmiercią Sebastiana. Dziennikarze dowiedzieli się, że mężczyzna w przeszłości był notowany za znęcanie się oraz uprowadzenie rodzicielskie.

Mężczyzna, którego samochód został zarejestrowany w pobliżu miejsca zaginięcia 11-latka, miał zostać zatrzymany w miejscu, w którym buduje dom w sosnowieckiej dzielnicy Niwka.

Morderca chciał zabetonować ciało chłopca

Informator „Gazety Wyborczej” przekazał, że mężczyzna był przerażony wizytą śledczych. Miał przyznać się do porwania i zabójstwa Sebastiana. Śledczym miał powiedzieć, że chciał porwać dziewczynkę, ale omyłkowo wciągnął do auta chłopca z dłuższymi włosami.

Następnie w nieujawnionym miejscu przetrzymywał dziecko. O tragicznym losie 11-latka miała zdecydować rozmowa, którą porywacz z nim przeprowadził.

– Porywacz udusił Sebastiana dlatego, że ten powiedział mu, iż wie, jak on wygląda i będzie musiał o wszystkim powiedzieć mamie, bo nie wrócił na noc do domu. Po zabójstwie optyk wsadził ciało dziecka do samochodu i pojechał na budowę je zabetonować – mówi informator dziennika. – Zabił go, bo bał się rozpoznania – podkreślił.

Mężczyzna miał zapewniać śledczych, że nie wykorzystał seksualnie chłopca. To i rzeczywiste przyczyny śmierci chłopca ma ostatecznie wykazać sekcja zwłok.

