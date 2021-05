Zebrał ciężarówkę śmieci i odwiózł je na podwórko właściciela. „Karma wraca”

Plaga wywożenia śmieci do lasów to coś, co wielu z nas nie mieści się w głowie. Najczęściej możemy tylko bezsilnie zacisnąć pięść i powygrażać pod adresem nieznanych sprawców. Tym razem jednak można mieć nadzieję, że sprawiedliwość zatriumfowała choć na chwilę.

Polski użytkownik TikToka nie odpuścił i namierzył osobę, która wyrzuciła śmieci w lesie w jego okolicy. Odpady pozbierał, zapakował na przyczepę i zawiózł pod dom osoby odpowiedzialnej. Następnie całość wysypał tuż przed furtką na działkę śmiecącego. Wszystko podsumował słowami „karma wraca”.

20 mln zł na czyszczenie lasów

Miejmy nadzieję, że oprócz medialnego gestu, autor nagrania zgłosił też sprawę na policję. Każdego roku Rocznie Lasy Państwowe na wywóz śmieci z lasów wydają ok. 20 mln zł. Szacunkowo wyrzucane nielegalnie śmieci zapełniłyby nawet do tysiąca wagonów kolejowych.

