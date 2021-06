Egipt. Ojciec związał 7-letniego syna, wysmarował miodem i czekał na... pszczoły

twitter

Zdarzenie miało miejsce 25 maja po tym, jak 7-latek został oskarżony przez sąsiada o kradzież – podaje „Daily Mail”. Gdy dowiedział się o tym jego ojciec, postanowił w szokujący sposób ukarać 7-latka. Zdjęcie z momentu wymierzania kary pojawiło się w sieci.

Widzimy na nim leżącego twarzą do dołu chłopca, który ma związane ręce i nogi, zabezpieczone dodatkowo deską, która blokuje ruchy. Dziecko zostało dodatkowo wysmarowane miodem, co miało zwabić pszczoły. Jak wynika ze zdjęcia – tak też się stało. Chłopiec został również umieszczony na dachu budynku, by zleciało się do niego jak najwięcej owadów.

34-letni ojciec trafił do aresztu

Autorką zdjęcia jest matka chłopca, która prawdopodobnie zachowała fotografię w celach dowodowych. Kobieta zawiadomiła bowiem policję i zgłosiła, że jej mąż, choć utrzymuje rodzinę, regularnie znęca się nad nią i dzieckiem, wymierzając szokujące kary lub pozbawiając dostępu do wody i jedzenia.

34-letni ojciec został aresztowany, nie ma jednak informacji o postawieniu mu zarzutów.

Czytaj też:

Belgia. Grupa nastolatków zgwałciła na cmentarzu 14-latkę. Zdjęcia zamieścili w sieci