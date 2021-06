Suknia ślubna księżnej Diany na wystawie w Kensington Palace

Zjawiskową kreację można obejrzeć jako część wystawy Royal Style in the Making w Pałacu Kensington. To zdecydowanie jedna z najsłynniejszych sukni ślubnych świata, która przeszła do historii. Po ślubie z Karolem tysiące panien młodych odtwarzało bufiaste dzieło sztuki.

Ślub księcia Karola i Diany

Ślub następcy brytyjskiego tronu z Dianą odbył się 29 lipca 1981 w Katedrze Św. Pawła w Londynie. Wydarzenie to ściągnęło tłumy, które chciały zobaczyć ulubienicę Wielkiej Brytanii i jej ślub określny mianem „bajkowego”. Jak jednak wynika z medialnych i dokumentalnych przekazów, bajkowy był jedynie ślub tych dwojga. Para, choć urodziło im się dwoje dzieci (książę William i książę Harry), rozwiodła się w 1996 roku. Rozwód poprzedziła kilkuletnia separacja.

W 1997 roku księżna Diana zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym. Mimo swojej przedwczesnej śmierci, Diana uważana jest za jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych kobiet świata, uwielbianą przez tłumy nie tylko w swoim kraju, ale i poza jego granicami. Księżna była również ikoną mody. Kreacje, w których się pojawiała, błyskawicznie przechodziły do modowego kanonu.

