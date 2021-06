Polacy wracają z długiego weekendu. Na trasach z gór i znad morza tworzą się korki

Morze, góry, Mazury – Polacy masowo wyruszyli na długi czerwcowy weekend, a teraz muszą z niego wrócić. A to oznacza korki, i to gigantyczne. Jak podaje RMF24, trasa popularną zakopianką łączącą Zakopane z Krakowem trwa teraz niemal... 6 godzin, choć zwykle przejazd tego odcinka zajmuje ok. 2 godzin.

Długi czerwcowy weekend, ładna pogoda i poluzowane obostrzenia covidowe sprawiły, że Polacy tłumnie ruszyli na wypoczynek. Teraz jednak trzeba wrócić do domu, a to już rodzi pewne problemy. Jak podaje RMF24, powołując się na śledzone na bieżąco komunikaty drogowców, droga spod Tatr już jest mocno zakorkowana. Najpopularniejsza trasa Zakopane – Kraków, czyli tzw. zakopianka, to w tej chwili podróż, która trwa niemal 6 godzin, choć normalnie zajmuje ok. 2. Serwis podaje, że płynną komunikację, prócz tłumów wracających z gór, utrudnia także odbywający się dodatkowo rowerowy Małopolski Wyścig Górski. Pięciokilometrowy korek zaczyna się już w Zakopanem – podaje RMF24, a to tylko jedno z miejsc, w którym w niedzielę utkną kierowcy. Korki także na północy Kiepsko wygląda również trasa z północnych części Polski. Korkują się drogi prowadzące znad morza i Mazur. Onet podaje, że aż 9 km korka utworzyło się na drodze A6 prowadzącej znad morza. Oprócz ruchu turystów, korek wzmaga również przebudowa na węźle Szczecin Kijewo. Z relacji Onetu wynika także, że korek utworzył się również przed bramkami na A1 w Nowej Wsi k. Torunia w kierunku Łodzi. Czytaj też:

