Małopolska. Pijana 36-latka w samochodzie. Wiozła dwoje dzieci

Do zdarzenia opisywanego przez małopolską policję doszło 11 czerwca (w piątek) ok. godziny 8:00. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego zostali wezwani do kolizji drogowej w miejscowości Janowice w gminie Wieliczka. Na miejscu okazało się, że zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe – renault oraz volkswagen.

36-letnia kierująca renaultem miała nagle skręcić w lewo, chcąc zjechać na pobliską posesję. Kobieta nie zauważyła jednak, że przeciwległy pas jest zajęty przez inny samochód. W aucie kobiety znajdowało się dwoje dzieci w wieku 12 i 8 lat.

1,5 promila alkoholu w organizmie

Jak wynika z policyjnego komunikatu, tuż po kolizji, kobieta przeprosiła kierowcę volkswagena i zapowiedziała, że... odwiezie dzieci do szkoły i wróci na miejsce wypadku. Tak też się stało. Na miejscu czekała już jednak policja, która zbadała trzeźwość kobiety. Okazało się, że 36-latka ma blisko 1,5 promila.

Teraz funkcjonariusze prowadzą dochodzenie. Kobiecie grożą nawet dwa lata więzienia za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Policjanci sprawdzą również, czy kobieta nie powinna odpowiadać z paragrafu o narażeniu zdrowia i życia swoich dzieci. O zachowaniu matki ma także zostać powiadomiony sąd rodzinny.

Czytaj też:

Śmiertelny wypadek na Rysach. Nie żyje turysta