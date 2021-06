Wiralowe działanie matematyczne znów powraca. I wciąż stanowi problem!

twitter

8 ÷ 2(2 + 2) = ? – działanie to już od 2019 roku rozpala do czerwoności internautów. Jak informuje „The Independent”, problem znów powrócił. Kiedy nad wynikiem tego działania zastanawiano się już dwa lata temu, nie było ostatecznego porozumienia. W sieci równanie to pojawiało się także sporadycznie i w zeszłym roku, a teraz wraca kolejny raz. Niby prosta rzecz, podstawy matematyki, a jednak spędza sen z powiek. Nawet matematykom!

W czym problem? Okazuje się, że kolejność wykonywania działań nie jest taka oczywista, jak nam się może wydawać. W sprawie głos zabrali różni matematycy, z których niektórzy są pewni swego, a inni pokazują nieścisłości w nauczaniu matematyki w szkołach. Dla jednych wynikiem tego działania jest 1, dla kolejnych 16. Są też oczywiście i tacy, którzy w ogóle nie są nawet blisko tych wyników, albo wyłączają internet, gdy widzą, że mają rozwiązywać jakieś matematyczne zadanie.

1 czy 16?

Załóżmy jednak, że chcemy się dowiedzieć, jaki jest wynik. Jedna rzecz nie pozostawia wątpliwości – zawsze wykonuje się najpierw działania w nawiasach. Zatem sprawa jest prosta, gdyż 2 plus 2 to 4 i część pracy mamy z głowy. Zostaje nam więc następujące działanie: 8 ÷ 2 x 4 (czyli suma naszych dwójek w nawiasie). I tu zaczynają się schody.

Jakie równanie wykonuje się najpierw? Mnożenie czy dzielenie? Jak podaje „The Independent”, w zagranicznych szkołach nauczana jest zasada o nazwie PEMDAS, która w tłumaczeniu na polski oznacza kolejność wykonywania działań: nawias okrągły, potęgi, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. To z kolei oznacza, że dokonując obliczeń musimy zacząć od mnożenia, czyli 2 razy 4, dające 8 i wówczas dzielimy pozostałą ósemkę przez osiem i wynik działania to 1.

Co do tej teorii nie ma jednak zgodności. Niektórzy matematycy, którzy zabrali głos w mediach społecznościowych twierdzą, że nauczana w szkołach zasada jest błędna i wśród zasad matematycznych nie ma powiedziane, że mnożenie powinno być przed dzieleniem. Oznacza to, że równie dobrze możemy najpierw podzielić 8 przez 2, dostając 4, a później pomnożyć 4 razy pozostałe 4 i dostać wynik 16.

Kluczowe są strony?

Z pomocą mogą nam przyjść polskie podręczniki. Czytamy w nich, że najpierw wykonuje się działania w nawiasach (uf, choć w tej kwestii wszyscy są zgodni), a później mnożenie LUB dzielenie, a na końcu dodawanie LUB odejmowanie. Celowo podkreślamy tu słowo „lub”, gdyż polskie podręczniki nie precyzują, które działanie ma wyższość, a uwzględniają, że są to działania równoznaczne.

Przyjmuje się więc, że wykonuje się najpierw to działanie, które jest po prostu pierwsze – patrząc od lewej. W przykładzie powyżej będzie to więc dzielenie 8 przez 2, a następnie wynik dzielenia mnoży się z pozostałą cyfrą. Jak się jednak okazuje, nawet tak poukładana i ścisła nauka jak matematyka, może pozostawiać pole do spekulacji!

