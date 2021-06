USA. Kupiła przypadkowy mebel. W środku znalazła coś niezwykłego. To hit na TikToku

Niezwykłą historię przytacza „The Independent”. Bohaterka całej sprawy poinformowała o zdarzeniu na TikToku. Nagranie szybko stało się bardzo popularne. Nic w tym dziwnego, bo historia, którą przedstawiła młoda kobieta rzeczywiście jest niecodzienna.

Wszystko zaczęło się od niepozornego zakupu. Kobieta postanowiła pójść do sklepu charytatywnego z używanymi rzeczami i zakupić tam niewielką szafkę nocną. Kiedy opróżniała szuflady, w jednej z nich znalazła kartkę. Na kartce było z kolei napisane: „numer domowy Carly i numer telefonu komórkowego mamy”. Obok podane były dwa wskazane numery. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że owe numery należały do rodziny kobiety, która je znalazła!

Numery pochodziły sprzed 15 lat

Były to stare, sięgające 15 lat wstecz numery telefonów, które siostra bohaterki wypisała wówczas na kartce. Jak kartka trafiła do szuflady i jak niezwykłe zatoczyła koło, wędrując wprost w ręce kobiety, która tak dobrze zna osoby opisane na skrawku papieru? „Wszechświat jest niezwykły” – komentuje autorka nagrania.

Jak dodaje, niektóre osoby nie wierzyły, że do tego doszło, zarzucając jej oszustwo. Byli także tacy, którzy uznali, że jeśli znajduje się taką rzecz w mieście, w którym mieszkało się od dziecka, to nic w tym dziwnego. Warto jednak dodać, że całe zdarzenie miało miejsce w San Diego w Kalifornii w USA. Ludność tego miasta sięga ok. 1,4 mln mieszkańców.

