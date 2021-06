Kalisz. 60-latek wykorzystał 16-latkę? Policja broniła podejrzanego przed linczem

W poniedziałek 28 czerwca rzeczniczka kaliskiej policji w Kaliszu, asp. Anna Jaworska-Wojnicz potwierdziła doniesienia lokalnych mediów. Chodzi o podejrzenie wykorzystania seksualnego 16-latki przez 60-latka. Policjanci przekazali, że przed budynkiem, w którym mieszkał podejrzany, zgromadził się tłum mieszkańców. Sytuacja była bardzo napięta i mogła zakończyć się linczem. Funkcjonariusze przedostali się do mieszkania mężczyzny i przewieźli go do izby zatrzymań.

16-latka, o której lokalne media napisały, że jest to osoba z niepełnosprawnością, została przebadana przez lekarzy. Wróciła już do rodziny. Mężczyzna z kolei miał poczekać na przesłuchanie do momentu, w którym wytrzeźwieje. W chwili przyjazdu policji znajdował się pod wpływem alkoholu.

Na portalu kalisz24.info.pl podano, że 16-latki poszukiwano przez kilka godzin, zanim odnaleziono ją w mieszkaniu 60-latka. Mężczyzna miał dziwnie się zachowywać, a na jego łóżku znaleziono półprzytomną, częściowo rozebraną nastolatkę. Policja nie podała jednak jeszcze oficjalnej wersji zdarzeń.

