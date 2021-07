Dlaczego złotych rybek nie należy wypuszczać do stawów i jezior? Te zdjęcia wyjaśniają

Złote rybki kojarzą nam się z maleńkimi stworzonkami, pływającymi w miniaturowych akwariach. Co jednak, jeśli te same stworzenia wpuścimy do większych zbiorników? Okazuje się, że mogą one urosnąć do ogromnych rozmiarów. Na problem ten zwróciły uwagę władze miasta Burnsville, zaniepokojone nruszeniem równowagi w ekosystemie jeziora Keller.

Włodarze miasta tłumaczyli, że złote rybki pogarszają jakość wody w naturalnych zbiornikach, ponieważ wyrywają rośliny. „Rosną większe niż myślisz” – zwrócono uwagę w komunikacie, który pojawił się w mediach społecznościowych. Rozmiary osobników wyłowionych z jeziora Keller porównano do piłek znanych z futbolu amerykańskiego.

Złota rybka z domowego akwarium osiąga zwykle około 5 cm długości. Ten sam osobnik na wolności może mieć nawet 30 cm i ważyć blisko 2 kg. Dlatego też przez władze stanu Minnesota uznawane są one za gatunek inwazyjny, a wypuszczanie ich do jezior i stawów uznaje się za nielegalne.

