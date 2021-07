Dramatyczne sceny we Francji. Ludzie skakali z ósmego piętra, uciekając przed płomieniami

W jednej z dzielnic Marsylii we Francji doszło w sobotę (17 lipca) nad ranem do tragicznego pożaru. Z ósmego piętra budynku wyskakiwali mieszkańcy, którzy usiłowali uratować się przed płomieniami. W wyniku upadku zginęły trzy osoby. Kilka osób zostało również przewiezionych do szpitala.