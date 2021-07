Próbował porwać dziecko w biały dzień, na oczach matki. Nagranie pokazuje reakcję kobiety

W piątek 16 lipca w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z kamery monitoringu, pokazujące dokładny moment czwartkowej próby porwania dziecka z Hillside Avenue w Nowym Jorku. Widzimy na nim dokładny moment, w którym mężczyzna podbiega do małego chłopca, łapie go i pakuje do swojego samochodu, po czym próbuje odjechać.

Matka wykazała się w tej sytuacji niebywałym refleksem i zdołała wyciągnąć swoje dziecko przez okno pojazdu. Następnie widzimy, jak niedoszły porywacz ucieka, a świadkowie całego zdarzenia urywają mu lusterko w pojeździe. Policja opublikowała też inny materiał z tą samą osobą, by łatwiej doprowadzić do identyfikacji i zatrzymania. Z tych nagrań dowiedzieliśmy się zresztą, że sprawca nie działał w pojedynkę.

BBC informuje, że poszukiwany mężczyzna jest już w rękach policji. Trafił do aresztu i będzie odpowiadał za próbę porwania. Wstrząśnięta matka w rozmowie z telewizją ABC była w stanie wykrztusić jedynie swoje przerażenie całą tą sytuacją. – Mówiłam sobie „o mój Boże, moje dzieci, o Boże” – relacjonowała.

