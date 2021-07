Wolbórz. Dwaj 15-latkowie pomogli w zatrzymaniu pijanego kierowcy

16 lipca 2021 roku około godziny 22:00 mundurowi z Komisariatu Policji w Wolborzu pojechali na jeden z parkingów sklepowych, gdzie został ujęty nietrzeźwy kierujący. Na miejscu okazało się, że dwóch 15-latków zwróciło uwagę na pijanego mężczyznę, który próbował odjechać toyotą ze sklepowego parkingu. Chłopcy poinformowali o tym fakcie kobietę, która poprosiła o pomoc swojego męża. Ten niezwłocznie podbiegł do samochodu i wyczuwając woń alkoholu od kierującego zabrał mu kluczyki. W ten sposób udaremnił mężczyźnie dalszą jazdę.

Kierowca toyoty wysiadł i ukrył się w pobliskich zaroślach. Wezwani na miejsce policjanci już po chwili znaleźli uciekiniera. Okazało się że 45-latek miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyźnie zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Dzięki odważnej postawie nastoletnich chłopców i właściwej reakcji dorosłych świadków wyeliminowano z ruchu kolejnego nietrzeźwego kierowcę.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Uderzył w nią pijany motocyklista bez prawa jazdy. Prokurator obwinia ją za wypadek