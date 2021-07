16-latek z Bałut dźgnął nożem policjanta. Ostrze trafiło obok tętnicy szyjnej

Do ataku na policjanta doszło w czwartek 15 lipca. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia mieszkanki Bałut, która dzwoniła na numer alarmowy, prosząc o interwencję w sprawie jej agresywnego syna. Zanim jednak funkcjonariusze zdążyli dojechać do jej mieszkania, 16-latek wyszedł z domu, zabierając ze sobą nóż.

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania nastolatka i natknęli się na niego kilka ulic dalej, na ulicy Łagiewnickiej. Kiedy zaczęli go legitymować, chłopak zareagował agresją. Podczas próby obezwładnienia nastolatka policjanci nie zauważyli, że wyciągnął nóż. Jak przekazał asp. sztab. Adam Dembiński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 16-latek trafił jednego z funkcjonariuszy w szyję.

Szczęśliwie ostrze nie trafiło w tętnicę szyjną, tylko przeszło tuż obok. Drugi z policjantów wezwał posiłki i pogotowie, które zabrało jego kolegę do szpitala. 16-latka udało się w końcu obezwładnić. Trafił on do Policyjnej Izby Dziecka. O jego dalszym losie zdecyduje Sąd Rodzinny. Rzecznik Adam Dembiński nie ujawnił wieku ani doświadczenia rannego policjanta.

Według nieoficjalnych informacji "Dziennika Łódzkiego", nastolatek w chwili zatrzymania znajdował się pod wpływem środków odurzających.

