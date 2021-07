Żarłoczny „sum ludojad” w Jeziorze Białym? Drapieżna ryba ugryzła 12-latka w stopę

Historię swojego 12-letniego syna opowiedziała jego matka. W liście do portalu Włodawa.net napisała, że jej dziecko pływało na specjalnej desce po Jeziorze Białym w Okunince. W pewnym momencie dziecko postanowiło zeskoczyć do wody i popływać trochę bez jej pomocy. To właśnie wtedy poczuło, że coś gryzie je w stopę, zaczęło krzyczeć i płynąć z powrotem do unoszącej się na wodzie dużej deski.

Kobieta przyznaje, że początkowo wzięła wszystko za żart, a później za pomyłkę. – Pomyślałam, że coś mu się wydawało, ale jak wszedł na deskę, stopa zaczęła krwawić – mówiła. Ugryzienia widać było z obu stron stopy i przypominały one ślady tarcia. Na tej podstawie matka chłopca stwierdziła, że cała stopa musiała znaleźć się w paszczy zwierzęcia.

Jak zwraca uwagę portal Fakt24.pl, Jezioro Białe co roku zarybiane jest różnymi gatunkami. Pływają tam szczupaki, sielawy, ukleje, płocie, wzdręgi, leszcze, karpie, okonie, węgorze, miętusy pospolite, liny, karasie srebrzyste i karasie złote. Oczywiście występuje tam też sum, którego zęby potrafią przybierać całkiem spore rozmiary.

Niestety nie wiadomo dokładnie, jaki gatunek zaatakował 12-latka. Lokalni mieszkańcy i media są jednak przekonane, że chodzi o „suma ludojada”.

