Mimo ostrzeżeń, kąpią się w toksycznym jeziorze koło Konina. „Biały piasek to popiół z elektrowni”

Na TikToka trafił ostatnio film pokazujący nastolatka, który zanurza się w Jeziorku Turkusowym obok Osadnika Gajówka w województwie wielkopolskim. Mimo ostrzeżeń towarzyszących mu ludzi, wchodzi do wody i pozwala nagrywać. Lokalne media opisujące tę sprawę przypominają, że „jeziorko” jest mylną nazwą. W rzeczywistości chodzi bowiem o zbiornik osadowy elektrowni, w którym składowane są popioły i żużle. To stąd nietypowy kolor wody.

– Może wystąpić czynnik alergiczny, zaczerwienia, ale też poparzenia skóry – mówił w rozmowie z portalem lm.pl Maciej Łęczycki rzecznik Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. – Biały piasek to popiół z elektrowni. Samo spacerowanie wokół brzegu jest ryzykowne. To jest jak bagno, podłoże jest grząskie. Człowiek się w nim zapada i jest ogromne ryzyko utonięcia – dodawał, wspominając o pozostawionych w okolicy butach, a nawet zakopanym i porzuconym quadzie.

Rzecznik ZE PAK przypomina, że teren jest zamknięty i monitorowany, a za wtargnięcie grożą konsekwencje prawne z art. 193 KK. Mimo tego oraz licznych tabliczek informujących o zagrożeniu dla zdrowia, wciąż nie brakuje chętnych do kąpieli w tym miejscu. – Odważny się kąpie w toksycznej wodzie. Ale będzie vlog. Tysiąc lajków i on wchodzi do wody – komentowała osoba nagrywająca ostatni taki przypadek na TikToka. – Pierwszy Polak, który wchodzi do wody. Czy to jest mądre? Uważam, że nie – dodawała szczerze.

