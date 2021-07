Niedźwiedź... zatrzasnął się w samochodzie. Właściciel „wyprosił go” z pojazdu

Zdarzenie, które zostało uwiecznione, rozegrało się w mieście Gatlinburg w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee, w hrabstwie Sevier. Są to górzyste i gęsto zalesione tereny, zatem nie dziwi fakt, że można tam spotkać niedźwiedzia. Tym razem niedźwiedź jednak zachował się bardzo nietypowo.

Niedźwiedź czarny wtargnął do jednego z samochodów i zatrzasnął się w środku. Próbując wyjść poczynił spore zniszczenia. Jednak nie był w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. Ostatecznie z pomocą ruszył mu właściciel samochodu, który z ogromną odwagą... otworzył mu drzwi. Na twarzy niedźwiedzia malowało się wyraźne zdziwienie, ale po chwili baribal uciekł.

Niedźwiedź czarny

Niedźwiedź czarny (inaczej niedźwiedź amerykański lub baribal) to drapieżny ssak żyjący głównie na terenach górzystych Ameryki Północnej. Niedźwiedź ten charakteryzuje się bardzo masywną budową ciała, samce rosną do 140-200 cm długości ciała, samice zaś do 120-160. Masa ciała samców może osiągać nawet ponad 400 kg, samic ponad 200. Nazwa „czarny niedźwiedź” nie do końca odzwierciedla rzeczywisty kolor sierści tych zwierząt. Mogą one mieć bowiem sierść od czarnej po płową, czy brązową. Barbile są znakomitymi wspinaczami, doskonale wspinają się po drzewach w poszukiwaniu najlepszej kryjówki.

