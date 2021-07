Posiedzenie parlamentu Andaluzji przerwał krzyk przewodniczącej. Na sali poruszenie

Tego chyba nikt się nie spodziewał! Podczas obrad parlamentu Andaluzji – wspólnoty autonomicznej na południu Hiszpanii, pojawił się... szczur. Zgromadzeni na sali dowiedzieli się o pojawieniu się intruza za sprawą prowadzącej obrady, która nie zdołała się powstrzymać i wydała okrzyk przerażenia. A wszystko to tuż przed głosowaniem.

Poruszenie podczas obrad parlamentu

Pisk przewodniczącej zelektryzował parlamentarzystów i doprowadził do przerwy w obradach. Według świadków gryzoń był „znacznych” rozmiarów. Po kilku minutach zwierzę zostało przepędzone z sali plenarnej i ekipy sprzątające ścigały je na dziedzińcu budynku. Jak odnotowuje Reuters, choć parlamentarzystów wzywano do spokoju, podczas „poszukiwań” szczura na sali, nie każdy był w stoickim nastroju. Pojawienie się szczura wyprowadziło kilka osób z równowagi. Woleli oni siedzieć na biurkach i czekać aż szczur zostanie zlokalizowany i wypłoszony. Niektóre osoby wyszły nawet z sali, by przeżywać ten moment na zewnątrz.

Gdy zamieszanie się skończyło, parlamentarzyści wrócili do swoich obowiązków, zwłaszcza, że to ich ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą. Nagranie z poruszenia jakie wywołała obecność szczura szybko stało się popularne w mediach społecznościowych.

