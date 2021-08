Ksiądz znalazł w kościele nieprzytomnego człowieka. Mężczyzna wypił płyn do dezynfekcji

W poniedziałek 16 sierpnia w jednym z kościołów na terenie powiatu kościańskiego w Wielkopolsce miało miejsce nietypowe zdarzenie. 41-letni mężczyzna, który przechodził koło świątyni, postanowił skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk przeznaczonego dla wiernych.

Pozornie w jego zachowaniu nie było niczego zaskakującego. Dozowniki z płynem wystawione przy różnych instytucjach, w sklepach, czy innych miejscach użytku publicznego, to w dobie pandemii zwyczajny widok. Podobnie jak osoby dezynfekujące ręce, w ramach zapobiegania zakażeniu.

Wspomniany mężczyzna nie zamierzał jednak dezynfekować rąk. Zamiast tego, wypił cały płyn znajdujący się w pojemniku. Po wszystkim zasnął w jednej z ław kościelnych. Zaniepokojony ksiądz, który znalazł mężczyznę, zadzwonił po pogotowie.

41-latek został zabrany przez załogę karetki do szpitala. Na szczęście dzięki pomocy służb medycznych, mężczyźnie nic się nie stało. Środek do dezynfekcji może spowodować silne zatrucie organizmu, a nawet przyczynić się do śmierci, gdyż oprócz etanolu zawiera też inne substancje, przez co jest dwa razy bardziej szkodliwy.

