Nowielin. Parafianie odebrali księdzu klucze do kościoła, wywiązała się awantura. Jest nagranie

facebook

Nagranie awantury pojawiło się m.in. na Facebooku „Pulsu Powiatu Pyrzyckiego”. Jak dowiadujemy się z opisu materiału, spór trwa już od trzech lat. Kłócą się ze sobą parafianie z Nowielina i proboszcz parafii Mielęcin, który sprawuje swoją posługę także w kościele w Nowielinie (województwo zachodniopomorskie).

Jak dowiadujemy się z lokalnego serwisu goniec.pl, minionej niedzieli konflikt eskalował. Wierni z Nowielina odebrali księdzu klucze, zamknęli kościół i zabronili duchownemu wejścia do świątyni. Parafianie skarżą się, że ksiądz wywiózł z kościoła cenne elementy wyposażenia, m.in. organy. Duchowny miał także usunąć z okien kościoła witraże i również wywieźć je w nieznane miejsce. Do tego wierni skarżą się, że notorycznie są obrażani, a także wyrzucani z kościoła przez księdza.

Mieszkańcy walczą z księdzem już od trzech lat

„Nie rozumiemy, dlaczego ksiądz nas parafian tak źle traktuje, dlaczego nie dba o nasz kościół, a kiedy my to robimy, to traktuje nas jeszcze gorzej, wyzywa nas w kościele, wygania z kościoła. A kiedy wyremontowaliśmy z własnej inicjatywy po akceptacji zwierzchnika księdza krzyż, to nasz ksiądz do dziś go nie poświecił. Jak tak można?? Kiedy ktoś z nas ma jakąś sprawę do księdza Edwarda, potrzebny jakiś dokument, zdarzy się pogrzeb, chrzciny zawsze mamy z księdzem problemy„ – mówi w rozmowie z”Pulsem Powiatu Pyrzyckiego„ sołtys Nowielina.

Jak czytamy, choć konflikt trwa już od trzech lat, a cała sprawa była zgłaszana do archidiecezji szczecińskiej, do dziś nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. Mieszkańcy poinformowali, że z prośbą o interwencję zgłosili się już nawet do prymasa.

Czytaj też:

Abp Gołębiewski ukarany przez Watykan. Chodzi o sprawę księdza-pedofila