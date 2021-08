Pastor poprosił, by pogrzebać go w ziemi na trzy dni. Zmartwychwstanie się nie powiodło

Podający się za proroka James Sakara z Zambii przekonywał współwyznawców, że potrafi powtórzyć cud Jezusa Chrystusa i zmartwychwstać po trzech dniach. Namówił ich, by pogrzebali go żywcem w ziemi i wyciągnęli z grobu po trzech dniach. Ten niecodzienny eksperyment przeprowadzano w mieście Chadiza we wschodniej prowincji kraju.

Lokalne media podają, że w pogrzebaniu pastora brało udział trzech członków jego kościoła. Przed próbą zmartwychwstania Sakara cytował Biblię i wyjaśniał, że Chrystus nakazując swoim wyznawcom: „to czyńcie na moją pamiątkę”, miał na myśli nie tylko spożywanie chleba i wina jako Komunii Świętej, ale też podejmowanie prób zmartwychwstania.

Pastor został pochowany ze związanymi rękami. Kiedy po trzech dniach jego współwyznawcy odkopali grób, mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia. Zgromadzeni na miejscu świadkowie odprawili ceremonię za jego duszę. Jeden z wiernych, którzy brali udział w pogrzebie, oddał się w ręce policji. Dwóch pozostałych uciekło u ukryło się przed przedstawicielami władzy. Pastor pozostawił młodą, ciężarną żonę.

