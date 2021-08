Gwałt w remizie w Dniu Strażaka. Starszy kolega miał odurzyć młodszego

Do tego wstrząsającego przestępstwa miało dojść podczas świętowania Dnia Strażaka w remizie OSP. Podejrzewany o odurzenie 19-letniego kolegi jest 27 latek z jednostki w Kaliskach. Podczas gwałtu miał dodatkowo grozić swojej ofierze ostrym narzędziem.

– Podczas obchodów Dnia Strażaka, jeden z druhów, będąc pod wpływem alkoholu, miał dosypać młodszemu koledze do drinka tabletkę gwałtu... Zaciągnął go do toalety na piętrze i zmusił do czynności seksualnej. Słyszałem, że przystawił mu również nóż do gardła i odgrażał się – przekazał w rozmowie z „Gazetą Kociewską” anonimowy informator.

Rozmówca lokalnego tytułu dodał, że 19-latek po powrocie z imprezy zwrócił uwagę rodziny swoim niezwykłym zachowaniem. Jego rodzicie dowiedzieli się w końcu, że był na imprezie w remizie i udali się na miejsce. Natrafili tam na ślady krwi i wezwali policję.

Sprawcę aresztowano, a Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim. 27-latkowi przedstawiono zarzuty z art. 197 Kodeksu karnego, mówiącego o zgwałceniu. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, grozi mu 12 lat więzienia.

Oświadczenie OSP Kaliska

W odpowiedzi na medialne doniesienia, własne oświadczenie wydała w tej sprawie OSP Kaliska. „Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach oświadcza iż, w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi przedstawionej w artykułach sytuacji, postanowił na swoim posiedzeniu zawiesić w prawach członkowskich członka OSP Kaliska, według którego zostały sformułowanie zarzuty w tej sprawie do momentu prawnego jej rozwiązania” – czytamy.

„Jednocześnie informujemy, że ze względu na prowadzone czynności dochodzeniowe nie udzielamy informacji w przedmiotowej sprawie. Oraz deklarujemy, że sprawa nie wpływa na gotowość operacyjną jednostki” – czytamy dalej.

