Pierwszy Marsz Równości w Pile. Zobacz nagrania i wypowiedzi uczestników

Za nami pierwszy Marsz Równości w Pile. Jego uczestnicy zebrali się na wyspie, a następnie ruszyli ulicami miasta. Obyło się bez incydentów. – Żaden człowiek nie jest ideologią. Nie jest ideologią osoba LGBT+, nie jest ideologią uchodźca, nie jest ideologią kobieta – powiedziała jedna z uczestniczek marszu. Całość odbywała się pod hasłem "Byliśmy, jesteśmy, będziemy".

– Chcemy pokazać, że Piła – tak samo jak Poznań czy Kalisz – jest otwartym miastem, w którym żyją osoby nieheteronormatywne i nie są one same- mówił inny uczestnik. – Nikt nie powinien nam mówić, jak mamy żyć. To jest nasz wybór. Jesteście takim pokoleniem, które nie da sobie tego zabrać – podkreślał Piotr Głowski, prezydent Piły.

Złożony z kilkuset osób marsz rozpoczął się w Parku na Wyspie. Następnie jego uczestnicy przeszli przez rondo Solidarności, al. Jana Pawła II i al. Piastów, dochodząc do pl. Konstytucji III Maja. Dalej podążano ul. 14 Lutego na pl. Staszica. Stamtąd z powrotem przeszedł przez ul. Konopnickiej i ponownie al. Jana Pawła II do Parku na Wyspie, gdzie rozpoczął się piknik.

Czytaj też:

Biedroń nie wierzy Tuskowi. „Trele morele, to dziaderskie na maksa”