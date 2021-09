Zabójstwo 16-letniej Polki w Niemczech. Zatrzymano podejrzanego 15-latka

Pochodząca z Gorzowa Wielkopolskiego Wiktoria w ubiegłym tygodniu została zabita w Grossroehrsdorf w Saksonii. Świadkowie podkreślali, że zginęła tuż po kłótni z 15-letnim Niemcem, który w trakcie sprzeczki wyciągnął nóż i ugodził nim swoją ofiarę. Nożownik został już zatrzymany, przebywa w policyjnym areszcie.

Według prokuratora Christophera Gerhardiego ofiara i napastnik byli znajomymi. Śledczy nie ustalili jeszcze jednak motywu zbrodni. Nie znaleziono też narzędzia zbrodni, mimo przeszukania przeprowadzonego w mieszkaniu 15-latka.

„Bild” podaje, powołując się na prawnika rodziny Wiktorii, że ciało nastolatki zostanie przetransportowane do Gorzowa Wielkopolskiego i tam pochowane. 16-letnia Polka mieszkała z rodzicami w Lichtenbergu, uczyła się w szkole średniej w Grossroehrsdorfie.

Zbiórka na koszty pogrzebu Wiktorii

„Szła do koleżanki na spotkanie, nigdy do niej nie dotarła. Z rodzicami i młodszą siostrą od 3 lat mieszkała w Niemczech pod Dreznem. Chodziła tam do szkoły. Miała tylko 16 lat. Życie przed nią, a to życie zabrano jej brutalnie” – pisała ciocia zamordowanej Wiktorii na portalu zrzutka.pl. Dzięki wsparciu internautów udało jej się zebrać potrzebną na opłacenie transportu i pogrzebu sumę 15 tys. złotych.

