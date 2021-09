Policja ostrzega: Uwaga na fałszywe SMS-y o kwarantannie

Użytkownicy telefonów komórkowych otrzymują ostatnio wiadomości SMS o nałożeniu kwarantanny. W treści podany jest link do strony. Wiadomości są tak skonstruowane, że mają zmusić odbiorcę do kliknięcia w odsyłacz. Uważajmy na tego typu linki, ponieważ to jest próba oszustwa i wyłudzenia danych.

Polska policja przypomina, że kwarantanna nakładana jest automatycznie przy przekroczeniu granicy lub na podstawie przeprowadzonego wcześniej wywiadu epidemiologicznego przez pracowników państwowej inspekcji sanitarnej. Po skierowaniu na kwarantannę, dana osoba dostaje prawidłowy SMS o następującej treści: „Jesteś na kwarantannie. Masz ustawowy obowiązek używania aplikacji Kwarantanna domowa. Jest dostępna w Appstore i Google Play”.

Fałszywe wiadomości tekstowe wraz z linkami dotyczą nie tylko tematu kwestii kwarantanny. Zdarza się tak, że przychodzą SMS-y między innymi o wystawieniu e-recepty, odnalezienia portfela, dopłaty za przesyłkę. Kliknięcie w przesłany link prowadzi do strony nakłaniającej do pobrania aplikacji „Flash Player”. Aplikacja ta jest złośliwa, po instalacji dokonuje ataku na rachunki bankowe właściciela smartfona iokrada go z pieniędzy.

Policja podkreśla, że pomysłowość oszustów nie zna granic. Wymyślają coraz to nowsze sposoby, by wyłudzić nasze dane. Każdorazowo otrzymując takie SMS-y, które zawierają link, unikajmy otwierania załączników. Możemy paść ofiarą oszustów, którzy chcą wyłudzić od nas dane, które mogą posłużyć do kradzieży pieniędzy zgromadzonych na koncie lub zainstalowania złośliwego oprogramowania.

