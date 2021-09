Tragedia w Wiśniowej. 14-latka zabiła własną babcię. Nowe fakty

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w miniony piątek w miejscowości Wiśniowa w województwie małopolskim. 14-latka ugodziła nożem swoją krewną, a sama dokonała samookaleczenia. Babcia nastolatki nie przeżyła. Nożowniczkę zatrzymała policja.

Świadek: Patrycja siedziała na zakrwawionej babci z nożem w ręku

Teraz „Super Express” informuje o szczegółach tragedii. Jak czytamy, do ataku doszło prawdopodobnie podczas rodzinnej awantury. W domu miały być jedynie 69-latka i jej wnuczka. Z ustaleń serwisu wynika, że 69-letnia kobieta była skonfliktowana ze swoją synową – matką 14-letniej wnuczki. Razem ze zmarłą pod jednym dachem mieszkał jej syn, wspomniana synowa, a także dwójka ich dzieci, w tym 14-letnia Patrycja. Ojciec nastolatki wskazuje, że jego córka stała się zakładniczką konfliktu dorosłych domowników, w czym upatruje powodów tragedii.

Serwis podaje, powołując się na świadka, który przybiegł na miejsce, gdy usłyszał odgłosy awantury, że wówczas 69-latka leżała na progu domu, cała we krwi. – Na niej siedziała Patrycja, z nożem w ręku. Powiedziała tak: „Skończę to, co zaczęłam” – opowiada „Super Expressowi”.

