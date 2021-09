Tragedia w Lublinie. Matka udusiła troje swoich dzieci?

Jako pierwsze informację o tragedii podało Radio Lublin. Rozgłośnia informuje, że w mieszkaniu przy ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie odkryto ciała trojga dzieci. Więcej informacji przekazuje z kolei RMF FM, które ujawnia szczegóły makabrycznego zdarzenia.

RMF FM: O zamordowanie dzieci podejrzana jest ich 26-letnia matka

Jak wynika z ustaleń RMF FM, zmarłe dzieci były w wieku: cztery lata, dwa lata i osiem miesięcy. To dwie dziewczynki i chłopiec, który był najstarszy z trójki rodzeństwa. Rozgłośnia podaje, że dzieci znalazła babcia maluchów, która przyszła do mieszkania, by odwiedzić swoją 26-letnią córkę.

Choć usiłowano reanimować dzieci, starania te nie przyniosły rezultatu – czytamy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 26-latka została zatrzymana. RMF FM precyzuje, że dzieci zostały prawdopodobnie uduszone, a o czyn ten podejrzewana jest ich 26-letnia matka. Choć prokuratura nie ujawnia szczegółów, RMF FM dotarł do informacji, że 26-latka miała problemy z nadużywaniem narkotyków, a w mieszkaniu prowadzone były w przeszłości interwencje. Ojciec dzieci ma z kolei przebywać w więzieniu.

