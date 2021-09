Szarpanina na pogrzebie biskupa Edwarda Janiaka. Wierni zaatakowali dziennikarzy

„Super Express” informuje, że podczas uroczystości pogrzebowych biskupa seniora diecezji kaliskiej Edwarda Janiaka (69 lat) doszło do incydentu. Jak relacjonuje tabloid, kiedy ceremonia przeniosła się na cmentarz, biskup Ignacy Dec miał wychwalać biskupa Edwarda Janiaka i twierdzić, że został on skrzywdzony. Było to prawdopodobnie nawiązanie do kary, którą Watykan nałożył na biskupa Janiaka przed śmiercią.

Incydent podczas uroczystości pogrzebowych biskupa Edwarda Janiaka

Przypomnijmy, że po tym, jak w dokumencie braci Sekielskich „Zabawa w chowanego” przedstawiono biskupa Janiaka w roli duchownego, który wiedział o nieprawidłowościach i nadużyciach seksualnych w diecezji kaliskiej, Watykan wszczął postępowanie wyjaśniające. W jego efekcie, pod koniec marca 2021 roku Watykan ukarał biskupa nakazem opuszczenia diecezji kaliskiej, zakazem uczestniczenia w celebracjach i spotkaniach publicznych na jej terenie, oraz nakazem wpłaty darowizny na rzecz Fundacji św. Józefa.

Jak podaje „Super Express”, gdy tabloid relacjonował uroczystości, podając w wątpliwość tezy głoszone przez biskupa Deca, doszło do nieprzyjemnego incydentu. Część wiernych zgromadzonych na uroczystości, zaczęła szarpać dziennikarzy, usiłując również wyrwać im aparat. Z pomocą mieli wówczas przyjść inni zgromadzeni, którzy uspokoili sytuację – czytamy.

twitterCzytaj też:

„Zabawa w chowanego”. Edward Janiak tuszował pedofilię w Kościele? „Diabeł mnie skusił, biskup o wszystkim wie”