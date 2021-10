Tragedia w Lublinie. 26-latka przyznała się do zamordowania trojga swoich dzieci

Przypomnijmy, że jako pierwsze o tragedii informowało Radio Lublin. Rozgłośnia podawała, że w mieszkaniu przy ulicy Nadbystrzyckiej w Lublinie odkryto ciała trojga dzieci. Więcej informacji przekazał z kolei RMF FM, który ujawnił szczegóły makabrycznego zdarzenia.

Zmarłe dzieci były w wieku: cztery lata, dwa lata i osiem miesięcy. To dwie dziewczynki i chłopiec, który był najstarszy z trójki rodzeństwa. Dzieci znalazła babcia maluchów, która przyszła do mieszkania, by odwiedzić swoją 26-letnią córkę.

Do morderstwa przyznała się 26-letnia matka dzieci

Choć usiłowano reanimować dzieci, starania te nie przyniosły rezultatu. PAP informuje, że do zamordowania swoich dzieci przyznała się ich 26-letnia matka, która złożyła w tej sprawie szczegółowe wyjaśnienia. Już w czwartek kobieta była uznawana za jedyną podejrzaną, a jako wstępną przyczynę śmierci dzieci wskazywano uduszenie.

Motywy zbrodni nie są jednak jasne. RMF FM dotarł do informacji, że 26-latka miała problemy z nadużywaniem narkotyków, a w mieszkaniu prowadzone były w przeszłości interwencje. Ojciec dzieci ma z kolei przebywać w więzieniu. TVN24 podaje, że 26-latka przeprowadziła się do domu na ulicy Nadbystrzyckiej kilka miesięcy temu. Miała wówczas także zgłosić się do MOPR po pomoc, argumentując, że jest ofiarą przemocy domowej. Za zabójstwo swoich dzieci, kobiecie grozi od ośmiu lat więzienia do dożywocia.

