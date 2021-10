Nastolatkowie podpalali włosy bezdomnym. Film ze swoimi „dokonaniami” zamieścili w sieci

Informacja o krążącym w sieci skandalicznym nagraniu dotarła do policji w piątek 1 października. Na filmie widać było, jak kilku nastolatków znęca się nad 59- i 62-letnimi mężczyznami. Prawdopodobnie były to osoby dotknięte kryzysem bezdomności. Mężczyźni byli kopani przez chłopców, podpalono włosy jednego z nich. Gdy dotarli do nich policjanci, złożyli zawiadomienia potrzebne do ścigania sprawców.

W poniedziałek 4 października funkcjonariusze potwierdzili tożsamość małoletnich sadystów. To trzech chłopaków w wieku od 13 do 14 lat. Policja sprawdza też, czy ze sprawą nie miały związku inne osoby. Nagrani mężczyźni zostali już przebadani, ich obrażenia okazały się niegroźne.

Chłopcami z Gołdapi zajmie się sąd

– Całość materiałów z postępowania zostanie przesłana do sądu rodzinnego i to sąd będzie decydował o dalszych losach nastolatków i konsekwencjach, jakie poniosą – przekazała mediom rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi mł. asp. Anna Barszczewska.

facebookCzytaj też:

„Nie uwierzę, że z zimną krwią je zamordowała, bo się naćpała”. Uwaga! TVN o sprawie z Lublina