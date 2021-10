Żołnierz WOT uratował dziewczynkę z pożaru. Sam doznał rozległych oparzeń

W piątek 15 października o godz. 10:00 w jednym z mieszkań w Grodzisku Mazowieckim wybuchł pożar. Gdy mieszkający w lokalu wyżej szer. Marcin Piotrowski, żołnierz 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zorientował się, że w mieszkaniu znajduje się 10-letnia córka sąsiadów, natychmiast ruszył na pomoc.

Żołnierz WOT ratuje dziecko z pożaru

Mężczyzna przez okno wszedł do mieszkania – Wśród dymu i płomieni zobaczyłem spanikowaną i krzyczącą dziewczynkę. Wyniosłem ją z mieszkania, podając dziecko sąsiadowi przez okno – relacjonuje szer. Marcin Piotrowski.

Żołnierz pozostał w płonącym mieszkaniu, żeby upewnić się, czy nikogo innego w nim nie ma. Kiedy sprawdzał lokal, doszło do wybuchu, który go przewrócił i poparzył. Szer. Piotrowskiemu udało się dotrzeć do drzwi, otworzyć zamki i wyczołgać z mieszkania na korytarz. Tym samym umożliwił Straży Pożarnej na szybkie wejście do środka.

Żołnierz WOT ranny w pożarze

Uratowanej przez żołnierza dziewczynce nic się nie stało. Natomiast sam szeregowy Piotrowski trafił do szpitala z poparzeniami I i II stopnia. Na szczęście szybko został wypisany do domu.

– Dziewczynka podziękowała mi i jest ok. Jestem już w domu i czuję się dobrze, czułem się lepiej, niż to wyglądało – mówi żołnierz.

