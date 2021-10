Nie pozwolili wyburzyć domu. Zabrali go ze sobą na drugi brzeg zatoki

Dom nad wodą z widokiem na malownicze McIvers był dla Daniele Penney spełnieniem marzeń. Przez myśl nie przeszło jej, by wyprowadzać się z miejsca, gdzie z jednego okna oglądać mogła Zatokę Świętego Wawrzyńca, a z drugiego pobliskie góry. Właściciel jej działki w czerwcu tego roku oznajmił jej jednak, że zamierza rozebrać dom, by postawić na jego miejscu bardziej dochodową inwestycję.

Wodna przeprowadzka w Kanadzie

Penney wspólnie ze swoim partnerem postanowiła nie poddać się okolicznościom i wpadła na śmiały pomysł, by przetransportować budynek na drugą stronę zatoki. Do transportu wodnego zaangażowała sąsiadów i ich łódki. By umożliwić tego typu manewr, pod budynkiem zamontowano beczki, a całość przytwierdzono do metalowej ramy. Przy pomocy siły kilku motorówek udało się przeciągnąć dom przez wody Bay of Islands.

Nagrana przeprowadzka domu po wodzie

Całość sfilmowano, dzięki czemu udało się uchwycić m.in. ryzykowny moment przechylenia budynku. O mały włos, a cała konstrukcja znalazłaby się pod wodą. Szczęśliwie dom udało się doholować na brzeg. Po wszystkim właściciele domu nawiercili otwory w jego podłodze, by pozwolić nabranej wodzie swobodnie wypływać. Kiedy tylko budynek wyschnie, Daniele i Kirk będą mogli znów zamieszkać w swoim piętrowym domu.

facebookCzytaj też:

Gotowi na przeprowadzkę z Greendale do Riverdale? Sabrina pojawi się w serialu