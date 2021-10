RMF24: Gen. Mirosław H. zatrzymany za jazdę po pijanemu

Jak podaje Krzysztof Zasada z RMF24, generał Mirosław H. miał zostać zatrzymany w miejscowości Kiełpieniec na Mazowszu. 80-letniego generała miał wypatrzyć lokalny patrol policji. Funkcjonariusze zauważyli jadący zygzakiem po ulicy samochód. Za kierownicą znajdował się generał Mirosław H. – czytamy.

Na miejscu okazało się, że H. ma 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po spisaniu protokołu generała zwolniono do domu, a samochód przekazano innej osobie, która mogła nim wrócić do miejsca zamieszkania generała. Generałowi grozi odpowiedzialność karna, bo taki poziom alkoholu we krwi kierowcy to przestępstwo – przypomina stacja.

Kim jest generał Mirosław H.?

Generał Mirosław H. generał brygady i pilot Wojska Polskiego, a także pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos. We wrześniu tego roku H. skończył 80. urodziny. W latach 70. ubiegłego wieku H. został wyłoniony z grona kilkuset polskich pilotów, wraz z płk. Zenonem Jankowskim, jako kandydat do lotu kosmicznego.

Choć ówczesny lot był akcją propagandową władz ludowych, nie można mu odmówić pełnego sukcesu. Za udział w locie został on odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, Orderem Lenina oraz Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. Otrzymał jednocześnie awans na stopień podpułkownika (22 lipca 1978).

