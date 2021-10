Uwaga! TVN: Uciążliwe sąsiedztwo sklepu z alkoholem. „Przed moim oknem trwa nieustanna zabawa”

Mieszkająca w centrum Krakowa pani Agnieszka i jej sąsiedzi przekonali się, jak kłopotliwe może być mieszkanie w bliskiej okolicy całodobowego sklepu monopolowego. – Nie jestem pewna, czy walczę ze sklepem z alkoholem, czy z urzędem miasta. Sklep prowadzi zwykły przedsiębiorca. Problemem jest ten, który pozwala na takie nadużycia – mówi.

„Śpimy w zatyczkach”

W centrum Krakowa działa kilkadziesiąt całodobowych, monopolowych sklepów nocnych. Takie sklepy i ich liczba to ewenement na skalę europejską i zmora mieszkańców, którzy od lat postulują o ich zamknięcie między godz. 23 a 6 rano. – Codziennie przed moim oknem trwa nieustanna zabawa. Biesiady, libacje, awantury, bójki – wylicza Agnieszka Łętocha. I dodaje: – Przychodzą do sklepu pijani. Trzeźwych klientów między godz. 1 w nocy a 5 rano raczej nie ma. Mamy tutaj bandy pijanych Ukraińców, czy kompletnie pijanej młodzieży. Zdarzają się też grupy osiłków, którzy wchodzą na przystanek tramwajowy i robią pompki – dodaje.

Często zdarza się, że przed sklepem, który znajduje się tuż pod oknami pani Agnieszki, przebywa i pije alkohol nawet po kilkanaście osób jednocześnie. – Śpimy przy zamkniętych oknach, z zatyczkami w uszach, ale to nic nie daje, bo kiedy ma pani kilkanaście pijanych osób pod oknem, to nie ma na to rady – opowiada Łętocha.

– To są ludzi najczęściej wracający z imprez, więc są pod wpływem alkoholu. To jest dziwne, że sprzedaje się im alkohol. Jeżeli pogoda nie sprzyja, to siedzą na przystanku, pod wiatą i imprezują dalej – dodaje Wojciech Broniewski de Tarnawa, mieszkaniec Krakowa.

Ignorowane prośby

Zarząd kamienicy i właściciel sklepu mieli całkowicie ignorować prośby mieszkanki o opanowanie sytuacji przed sklepem. Razem z mieszkańcami okolicznych kamienic, pani Agnieszka wystąpiła o cofnięcie koncesji na sprzedaż alkoholu. Do wniosku kobieta dołączyła nagrane filmy. Wezwani do urzędu miasta mieszkańcy opisali, co dzieje się na miejscu. W świetle przepisów, urząd ma obowiązek cofnąć koncesję tylko w kilku konkretnych przypadkach.

– Podstawą do zabrania koncesji jest sprzedawanie alkoholu osobom nietrzeźwym oraz naruszanie porządku publicznego. Takich zakłóceń musi być przynajmniej dwa w ciągu pół roku, a osoba prowadząca lokal musi nie zgłaszać tych zdarzeń – wylicza mec. Jadwiga Płażek.

Z danych wydziału bezpieczeństwa magistratu dotyczących liczby wykroczeń w okolicy całodobowego sklepu monopolowego wynika, że w 2020 roku odnotowano tam 80 interwencji. Od stycznia do maja 2021 – 202 wykroczenia, z których 43 dotyczyło ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Na izbę wytrzeźwień zawieziono z tej okolicy 35 osób. – Żeby odebrać koncesję, trzeba bezspornie udowodnić, że to konkretny sklep jest winny sytuacji, że dochodzi do zakłócania porządku publicznego. Aby udowodnić komuś wykroczenie lub przestępstwo, przesłuchanie musi zrobić policja – komentuje Dariusz Nowak, rzecznik Urzędu Miasta Krakowa.

„Nie jestem pewna, czy walczę ze sklepem z alkoholem, czy z urzędem miasta”

Właścicielem sklepu jest znany krakowski przedsiębiorca, który udzielił wywiadu przed kamerą, potem jednak wycofał zgodę na jego emisję. Twierdzi, że nic nie wie o skargach mieszkańców. Według niego zakłócanie porządku publicznego nie jest związane ze sprzedażą alkoholu przez całą noc.

Urzędnicy, pomimo nagranych filmów i zeznań lokatorów, nie potrafią połączyć wydarzeń pod sklepem z jego działalnością. Policja wykroczenia zgłoszone przez lokatorów umorzyła i przekonuje, że bardzo ciężko jest udowodnić, że pijana osoba pod sklepem jest jego klientem. Bardzo trudno też wykazać podczas interwencji, że sklep sprzedaje alkohol osobom pijanym. – Zgłaszam incydenty wyłącznie między godz. 22 a 6 rano. Na filmach widać osoby wchodzące i wychodzące z tego konkretnego sklepu – podkreśla pani Agnieszka.

Wszystkie zgłoszone przez panią Agnieszkę wykroczenia i sprawy o sprzedaż alkoholu nietrzeźwym umorzono. Z kolei Urząd Miasta Krakowa postępowanie w sprawie odebrania koncesji prowadził tak długo aż koncesja wygasła i postepowanie umorzono. Wtedy wydano nową koncesję na kolejnych pięć lat.

– Nie jestem pewna czy walczę ze sklepem z alkoholem, czy z urzędem miasta. Sklep prowadzi zwykły przedsiębiorca. Problemem jest ten, który pozwala na takie nadużycia – kończy Łętocha.

