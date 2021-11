Ukradł rowery Mai Włoszczowskiej. 31-latek usłyszał zarzuty

Znamy zarzuty postawione 31-atkowi, który ukradł rowery Mai Włoszczowskiej. To karany wcześniej recydywista, który tym razem oskarżony będzie m.in. o kradzież w włamaniem. Swojego czynu mężczyzna dopuścił się w nocy z piątku na sobotę 30 października. Cenne rowery – w tym jeden, na którym sportsmenka wygrała zawody Pucharu Świata – skradzione zostały z komórki lokatorskiej w Jeleniej Górze. Oprócz Włoszczowskiej okradzeni zostali także inni posiadacze komórek lokatorskich w sąsiedztwie.

Włoszczowska o kradzieży poinformowała w mediach społecznościowych



„Złodzieje włamali się do budynku w Jeleniej Górze (Cieplice) i wyłamali drzwi wszystkich komórek lokatorskich. Jedna z nich to moja rowerownia. Rowery niesprzedawalne. Dwa czarne hardtaile: KROSS Level. Jeden ze złotymi zdobieniami – na nim wygrałam Puchar Świata w Val di Sole. Drugi – całkowicie czarny z charakterystyczną sztycą JBG2. Trzeci rower to KROSS Earth (full). Na amortyzatorach DT Swiss. Rowery widać na załączonych zdjęciach. Pełna specyfikacja wkrótce. Jak trochę ochłonę..”. – pisała Włoszczowska na Facebooku, wyraźnie zdenerowana całym zdarzeniem.

Kolarka prosiła także o pomoc w udostępnianiu informacji. Do akcji włączył się nawet prezydent Andrzej Duda. Cała sprawa doczekała się szczęśliwego finału. „Dostałam właśnie najlepszą możliwą dziś wiadomość. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze odzyskali wszystkie moje rowery i zatrzymali sprawcę włamania! Bardzo dziękuję jeleniogórskiej policji oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę. Przyznam, że nie spodziewałam się aż tylu udostępnień i wiadomości z wieloma bardzo ciekawymi sugestiami. Nie wierzyłam też, że uda się rowery odzyskać, tym bardziej tak szybko! Już widziałam je poza granicami kraju albo rozebrane na części. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję! Jeszcze nie wiem jak się wszystkim odwdzięczę, ale coś wymyślę!” – napisała Włoszczowska.

Kim jest Maja Włoszczowska?

Maja Włoszczowska może pochwalić się wieloma sukcesami w zakresie kolarstwa górskiego. Związana jest ze sportem od 1997 roku. Już jako początkująca zdobyła tytuł wicemistrzyni świata juniorek. Rok później została mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata juniorek w kolarstwie górskim oraz brązową medalistką mistrzostw świata na szosie. Jest jedyną Polką, która może się poszczycić medalami olimpijskimi w kolarstwie. W swoim ostatnim starcie przed zakończeniem kariery sportowej zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w maratonie w kolarstwie górskim.

