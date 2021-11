Rodzinna awantura pod Ciechanowem. Dwie małe dziewczynki miały rany kłute

W środę rano doszło do rodzinnej awantury we wsi Targonie pod Ciechanowem. W jej wyniku do szpitala z ciężkimi obrażeniami trafiły dziewczynki w wieku 7 i 9 lat.

Do rodzinnego dramatu doszło około godz. 6 rano w jednym z domów w miejscowości Targonie pod Ciechanowem. Rzeczniczka prasowa ciechanowskiej policji kom. Jolanta Brym poinformowała w rozmowie z Polsat News, że w wyniku awantury poszkodowane zostały trzy osoby: 34-letnia kobieta i dwoje dzieci: 7-latka i 9-latka. Rodzinna awantura pod Ciechanowem. Dzieci były pilnie operowane Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala. – Dziewczynki miały rany kłute. Są już po zabiegu operacyjnym. Były operowane w trybie pilnym. W tej chwili w stabilnym stanie zdrowia – przekazała Polsat News rzeczniczka Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Agnieszka Woźniak. 34-letnia matka dziewczynek nie wymagała przyjęcia do szpitala. Policja zatrzymała ojca dziewczynek Policja zatrzymała 40-letniego ojca dzieci. Już wiadomo, że był trzeźwy. Śledczy nie informują na razie o szczegółach sprawy. Kom. Brym powiedziała jedynie, że policja nie odnotowała wcześniej żadnych interwencji pod adresem, gdzie doszło do awantury. Rodzina nie miała też założonej niebieskiej karty. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie.