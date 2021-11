Elżbieta II udzieliła audiencji. Pierwsze publiczne wystąpienie od ostatnich problemów ze zdrowiem

W ostatnich tygodniach stan zdrowia Elżbiety II był głośnym tematem w brytyjskich mediach, po informacjach o niedyspozycji królowej, która trwała od 20 października. Królowa Elżbieta II miała pojawić się publicznie 14 listopada na mszy z okazji Niedzieli Pamięci, jednak do tego też nie doszło z powodów kłopotów z urazem pleców.

Kłopoty ze zdrowiem Elżbiety II. Królowa udzieliła audiencji

Jednak w środę 17 listopada Elżbieta II spotkała się na zamku Windsor z szefem sztabu brytyjskich sił zbrojnych, generałem Nickiem Carterem, który niedługo odchodzi z funkcji szefa sił zbrojnych.

Jak informują brytyjskie media, „95-letnia monarchini wyglądała dobrze” w czasie audiencji i wstała, by powitać gen. Cartera. Następnie podała mu rękę i rozpoczęła rozmowę. Królowa oceniła, że to „raczej smutne”, że gen. Carter odchodzi ze stanowiska. W odpowiedzi wojskowy ocenił, że sprawuje je od ośmiu lat, co jest długim czasem.

Problemy zdrowotne królowej

O problemach ze zdrowiem królowej Elżbiety II świat dowiedział się w środę 20 października. Monarchini trafiła wówczas do szpitala i spędziła tam noc. Kilka dni później Pałac Buckingham poinformował, że królowa Elżbieta II odwołała swój udział w szczycie klimatycznym COP26. Takie zalecenia wydali lekarze opiekujący się brytyjską rodziną królewską.

W kolejnym oświadczeniu Pałac Buckingham podał, że lekarze poradzili królowej, aby odpoczywała przez co najmniej najbliższe dwa tygodnie. Podkreślono jednocześnie, że Elżbieta II „pozostaje w dobrym nastroju” i będzie wykonywała „lekkie” obowiązki, w tym będzie uczestniczyła w wirtualnych spotkaniach. Pierwszym publicznym wystąpieniem królowej po tej przerwie miała być właśnie msza z okazji niedzieli 14 listopada.

